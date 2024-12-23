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Филипов Лаврентий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филипов Лаврентий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
6,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Поддубья
Место события
Поддубья, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2470
Филипов Лаврентий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Филипов Лаврентий кр. д. Поддубья Селогор. вол.

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