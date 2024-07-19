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Федотов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федотов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
14,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Гор
Место события
Гор, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2469
Федотов Никифор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федотов Никифор кр. с. Гор Селогор. вол.

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