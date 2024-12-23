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Федотов Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федотов Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
3,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Кипина
Место события
Кипина, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2463
Федотов Дмитрий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федотов Дмитрий кр. д. Кипина Тесов. вол.

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