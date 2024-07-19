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Филатов Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филатов Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
30,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Ясна
Место события
Ясна, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2460
Филатов Ефим - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Филатов Ефим кр. дер. Ясна Тесов. вол.

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