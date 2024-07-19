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Федоров Матвей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Матвей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
9,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Машковых Полян
Место события
Машковых Полян, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2459
Федоров Матвей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Матвей кр. д. Машковых Полян Тесов. вол.

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