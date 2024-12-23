Финогенов Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиногенов Архип

Финогенов Архип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Финогенов Архип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Фралева
Место события
Фралева, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2458
Финогенов Архип - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Финогенов Архип кр. д. Фралева Тесов. вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.