Федоров Анфиноген — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Анфиноген

Федоров Анфиноген

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Анфиноген
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
9,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Вяжищ
Место события
Вяжищ, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2456
Федоров Анфиноген - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Анфиноген кр. д. Вяжищ Тесов. вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.