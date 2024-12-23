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Федоров Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
12,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Волоскова
Место события
Волоскова, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2453
Федоров Никифор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Никифор кр. дер. Волоскова Тесовской в.

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