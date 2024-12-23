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Федотов Сергей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федотов Сергей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
3,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Милодежи
Место события
Милодежи, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2451
Федотов Сергей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федотов Сергей кр. дер. Милодежи Тесовской в.

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