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Фаддеев Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фаддеев Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
11,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Нового Березна
Место события
Нового Березна, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2445
Фаддеев Семен - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фаддеев Семен кр. дер. Нового Березна Тесовской вол.

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