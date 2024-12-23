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Фаддеев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фаддеев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Савлова
Место события
Савлова, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2444
Фаддеев Василий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фаддеев Василий кр. дер. Савлова Тесовской в.

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