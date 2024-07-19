Федоров Коков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Коков

Федоров Коков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Коков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
5,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Сакокражская волость
Место
Курина
Место события
Курина, Сакокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2432
Федоров Коков - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Коков кр. дер. Курина Сакокражской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.