Федоров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Василий

Федоров Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
4,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Илемец
Место события
Илемец, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2421
Федоров Василий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Василий кр. дер. Илемец Самокражской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.