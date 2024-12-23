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Фролов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фролов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
11,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Клешни
Место события
Клешни, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2415
Фролов Петр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фролов Петр кр. дер. Клешни Самокражской в.

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