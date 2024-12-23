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Федотов Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федотов Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
36,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Хочуней
Место события
Хочуней, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2413
Федотов Алексей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федотов Алексей кр. д. Хочуней Самокражской в.

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