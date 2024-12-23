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Федоров Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
15,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Воронина
Место события
Воронина, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2411
Федоров Александр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Александр кр. д. Воронина Самокражской вол.

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