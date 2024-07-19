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Фотеев Петр Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фотеев Петр Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
697 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Медведь
Место события
Медведь, 0, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2405
Фотеев Петр Васильев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фотеев Петр Васильев кр. села Медведь

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