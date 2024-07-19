Фотеев Василий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФотеев Василий Емельянов

Фотеев Василий Емельянов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фотеев Василий Емельянов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1030 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Медведь
Место события
Медведь, 0, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2404
Фотеев Василий Емельянов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фотеев Василий Емельянов кр. села Медведь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.