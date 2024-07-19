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Федоров Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
3,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Медведская волость
Место
М. Угород
Место события
М. Угород, Медведская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2402
Федоров Федор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Федор кр. д. М. Угород Медведской вол.

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