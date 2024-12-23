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Федоров Епифан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Епифан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
32,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Курина
Место события
Курина, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2391
Федоров Епифан - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Епифан кр. дер. Курина Самокражской в.

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