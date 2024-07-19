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Федоров Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
150
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Больш. Воронина
Место события
Больш. Воронина, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 64.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2388
Федоров Александр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Александр кр. дер. Больш. Воронина Самокр. в.

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