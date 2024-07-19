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Федоров Иван Антонович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Иван Антонович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
военные
Ценз
795 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Масленицк. каз.
Место события
Масленицк. каз., Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2382
Федоров Иван Антонович - сословие: военные
Текст оригинальной записи
Федоров Иван Антонович отст. полков. Масленицк. каз.

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