Федоров Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Антон

Федоров Антон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Антон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
41
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Спасско-Полистьская волость
Место
Ольховки
Место события
Ольховки, Спасско-Полистьская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2380
Федоров Антон - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Антон кр. дер. Ольховки Спасско-Полистьск. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.