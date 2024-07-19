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Федоров Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
36
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Любанская волость
Место
Горки
Место события
Горки, Любанская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2376
Федоров Григорий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Григорий кр. дер. Горки Любанской вол.

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