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Филимонов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филимонов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
66
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Любанская волость
Место
Русской Волжи
Место события
Русской Волжи, Любанская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2371
Филимонов Андрей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Филимонов Андрей кр. дер. Русской Волжи Любанской в.

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