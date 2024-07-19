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Фельс Кристав

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фельс Кристав
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
66,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Апраксинская волость
Место события
Апраксинская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2370
Фельс Кристав - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фельс Кристав кр. Шелковского общ. Апраксинской в.

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