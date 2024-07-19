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Фельс Индрик Кристав

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фельс Индрик Кристав
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
30,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Апраксинская волость
Место события
Апраксинская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2369
Фельс Индрик Кристав - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фельс Индрик Кристав кр. Шелковского общ. Апраксинской вол.

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