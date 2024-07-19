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Фрейтнер Фридрих Фрицер

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фрейтнер Фридрих Фрицер
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
77,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место события
Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2368
Фрейтнер Фридрих Фрицер - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фрейтнер Фридрих Фрицер кр. Титодо-Курлянд. общества Пельгорской вол.

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