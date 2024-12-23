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Утышев Яков Ефимов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Утышев Яков Ефимов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Сергова
Место события
Сергова, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2366
Утышев Яков Ефимов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Утышев Яков Ефимов кр. дер. Сергова Трясовской в.

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