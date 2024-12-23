Устинов Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинов Елисей

Устинов Елисей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Устинов Елисей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
13
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Старого Гусина
Место события
Старого Гусина, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2362
Устинов Елисей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Устинов Елисей кр. дер. Старого Гусина Самокражск. вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.