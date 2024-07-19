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Устинов Николай Михайлов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Устинов Николай Михайлов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1396 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Волхов
Место события
Волхов, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2361
Устинов Николай Михайлов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Устинов Николай Михайлов кр. ст. Волхов

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