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Ульяхин Василий Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ульяхин Василий Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
252 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Грузина
Место события
Грузина, 0, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2360
Ульяхин Василий Иванов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Ульяхин Василий Иванов кр. села Грузина

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