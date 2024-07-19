Урбант Эде — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрбант Эде

Урбант Эде

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Урбант Эде
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место события
Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2359
Урбант Эде - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Урбант Эде кр. Тигодо-Курлянд. общ. Пельгорской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.