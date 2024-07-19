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Урбан Фриц Ян

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Урбан Фриц Ян
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
36,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место
Кондуя
Место события
Кондуя, Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2358
Урбан Фриц Ян
Текст оригинальной записи
Урбан Фриц Ян курлянд. прож. в пос. Кондуя Пельгорской вол.

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