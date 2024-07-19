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Тарасов Петр Егоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тарасов Петр Егоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
2,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Вольной Горки
Место события
Вольной Горки, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2357
Тарасов Петр Егоров - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Тарасов Петр Егоров кр. дер. Вольной Горки Селогор. в.

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