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Трусов Ульрих

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трусов Ульрих
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
21,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Нащи
Место события
Нащи, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2344
Трусов Ульрих - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Трусов Ульрих кр. дер. Нащи Черновской вол.

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