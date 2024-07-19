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Тимофеев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
14,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Жестяной Горки
Место события
Жестяной Горки, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2340
Тимофеев Андрей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Тимофеев Андрей кр. д. Жестяной Горки Черновской в.

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