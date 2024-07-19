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Трофимов Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трофимов Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Очна
Место события
Очна, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2337
Трофимов Тимофей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Трофимов Тимофей кр. д. Очна Черновской в.

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