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Танин Петр Тимофеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Танин Петр Тимофеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
15,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Никольская волость
Место
Моисеевич
Место события
Моисеевич, Никольская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2332
Танин Петр Тимофеевич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Танин Петр Тимофеевич кр. д. Моисеевич Никольск. в.

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