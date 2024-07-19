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Тарасов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тарасов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
40,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2329
Тарасов Никифор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Тарасов Никифор кр. дер. Косова Городенской в. Лужского уезда

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