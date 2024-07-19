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Трухин Иван Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трухин Иван Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
20,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Горки
Место события
Горки, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2325
Трухин Иван Алексеев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Трухин Иван Алексеев кр. дер. Горки Селогор. в.

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