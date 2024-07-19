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Терентьев Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Терентьев Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
2,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Клепец
Место события
Клепец, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2323
Терентьев Яков - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Терентьев Яков кр. дер. Клепец Селогорской в.

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