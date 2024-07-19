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Трей Юрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трей Юрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
16,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Гор
Место события
Гор, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2322
Трей Юрий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Трей Юрий кр. села Гор Селогорской в.

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