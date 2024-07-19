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Трифильев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трифильев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Сверчина
Место события
Сверчина, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2316
Трифильев Иван - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Трифильев Иван кр. дер. Сверчина Тесовской в.

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