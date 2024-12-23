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Тимофеев Клементий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Клементий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Пищи
Место события
Пищи, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2310
Тимофеев Клементий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Тимофеев Клементий кр. дер. Пищи Тесовской в.

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