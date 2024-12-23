Тюлин Василий Иванов
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Тюлин Василий Иванов
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Сословие
- крестьянство
- Ценз
- 8,8
- Губерния
- Новгородская губерния
- Уезд
- Новгородский уезд
- Волость
- Самокражская волость
- Место
- Подборовья
- Место события
- Подборовья, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 61.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2304
Тюлин Василий Иванов - сословие: крестьянство
- Текст оригинальной записи
- Тюлин Василий Иванов кр. дер. Подборовья Самокр. в.
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