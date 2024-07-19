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Тиханов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тиханов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
13,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Озерова
Место события
Озерова, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2298
Тиханов Семен - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Тиханов Семен кр. дер. Озерова Самокражской вол.

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