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Трофимов Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трофимов Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
33
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Илемец
Место события
Илемец, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2297
Трофимов Яков - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Трофимов Яков кр. дер. Илемец Самокражской вол.

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