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Тимофеев Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
19,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Хотобужи
Место события
Хотобужи, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2287
Тимофеев Николай - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Тимофеев Николай кр. дер. Хотобужи Самокражской вол.

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