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Тучков Павел Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тучков Павел Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
военные
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место события
Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2282
Тучков Павел Александрович - сословие: военные
Текст оригинальной записи
Тучков Павел Александрович зап. шт. ротм. (Пельг. в.)

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